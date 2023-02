Antonella Fiordelisi continua a far discutere dentro e fuori la Casa del Grande Fratello Vip. Le sue uscite talvolta infelici, stanno facendo chiacchierare non poco il popolo dei social.

Dopo aver dato della “santarellina” che l’ha data al primo appuntamento rivolgendosi a Micol Incorvaia, la ex di Lenticchio si è lamentata pure dell’amore libero praticato da Giaele De Donà.

Edoardo Tavassi ha cercato di far ragionare l’amica invitandola a non giudicare il matrimonio di Giaele: “Ma che cazz* ne sai del loro rapporto loro fuori? Dici minchi*te personali, vai sul personale senza avere dati alla mano”.

Pronta la replica di Antonella Fiordelisi:

Lei sta con lui… se fosse stato povero ci sarebbe stata lo stesso? Devo fare la falsa come voi. A voi conviene dire le cose e attaccare le persone in base a chi avete di fronte, se sono quelli del tuo gruppo: Ah è sposata e vuole andare con tutti quanti a letto è una cosa normale questo è lo specchio della società.

Una che piange per amore, perché sta male per due persone che si amano, è una falsa e vuole fare la vittima. Questo è lo specchio della società per me.