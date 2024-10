“Sono vomitevoli”, i gieffini commentano le effusioni spinte di Shaila e Lorenzo – VIDEO

Nella Casa del Grande Fratello, la nuova coppia bollente formata da Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, sta creando non poco scompiglio. I concorrenti, in più di un’occasione si sono interrogati sul destino dei coinquilini così “focosi” da non poter evitare di dare spettacolo a favore di camera.

Enzo Paolo e Jessica commentano le effusioni spinte di Shaila e Lorenzo

“Mi sembra troppo plateale, non lo trovo giusto… può darsi che tra dieci giorni si rendono conto che non è… e si salutano”, ha affermato Enzo Paolo Turchi.

“Non le concepisco queste cose perché io ho sempre basato la mia vita sulla normalità, perché è bellissimo. – ha continuato Enzo Paolo – La normalità è una delle cose più belle che possono esistere”.

Anche Jessica si è unita al discorso: “Tra sei mesi manco si salutano”. Mariavittoria ha aggiunto: “Non ti preoccupare, tra un mese si lasciano qui dentro, poi si rimettono insieme… è così altra roba”.

Enzo Paolo: lo trovo troppo plateale, magari tra 10 giorni si rendono conto che…

Jessica:…magari tra 6 mesi manco si salutano.

Mariavittoria: Non ti preoccupare,tra un mese si lasciano qui dentro,poi si rimettono insieme…è cosi ‘altra roba’

— Violett926 (@violett926) October 30, 2024



Durante la serata, Shaila e Lorenzo hanno nuovamente dato spettacolo a favore di camera, limonando come due adolescenti in preda agli ormoni e ballando in maniera molto ambigua davanti a Javier e Helena.

Anche in questo caso, Jessica e Enzo Paolo hanno commentato la scena: “Sono fuori e stanno facendo il panico davanti a Javi! Certe slinguate che non avete idea, tatto zero. Sono vomitevoli… fate tutto quello che volete fare ma andate nel vostro angolo, ve lo siete trovato, andate lì. Javier è sotto un treno, un po’ di tatto”, ha affermato la cantante.

Anche Enzo Paolo si è trovato d’accordo con i suoi coinquilini: “fuori c’è una scena inutile… no, sarò sbagliato io, sarò all’antica, ma mi sembra un po’ troppo”.