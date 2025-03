Volano stracci tra Tony Effe e Valerio Scanu: Striscia interviene a gamba tesa col Tapiro (VIDEO)

Serata movimentata quella di oggi, 12 marzo, a Striscia la Notizia, dove Valerio Staffelli consegnerà il celebre Tapiro d’Oro a Tony Effe, il trapper romano che ha fatto parlare di sé nell’ultimo Festival di Sanremo e anche dopo. Il motivo? Le polemiche scatenate dopo un attacco frontale da parte di Valerio Scanu.

Il cantante, noto per la vittoria a Sanremo 2010 e per la sua partecipazione ad Amici, ha preso di mira l’ex Dark Polo Gang, criticando aspramente la sua esibizione alla kermesse musicale.

Ospite di Maschio Selvaggio su Rai Radio2, programma condotto da Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini, Scanu ha dichiarato senza mezzi termini:

“Non sa cantare, non è intonato per niente. Non sto dicendo una cosa nuova, non stiamo di certo scoprendo l’America. Nella sua esibizione a Sanremo, quando cantava Damme ‘na mano, neanche la forza di uno strumento così potente come l’auto-tune è riuscito a intonarla”.

Una bordata (nemmeno tanto falsa) che ha fatto il giro del web e che non poteva certo passare inosservata.

La replica di Tony Effe: una frecciata velenosa

Tony Effe, al secolo Nicolò Rapisarda, non è rimasto a guardare e ha risposto senza peli sulla lingua: “Io lavoro tutti i giorni, a differenza di Valerio… Sono passati 15 anni da quando ha vinto Sanremo, cerchiamo di evolverci!”.

Ma il Tapiro d’Oro di Striscia La Notizia non è arrivato solamente per questo…

Il caso della collana censurata a Sanremo

A far discutere è stata anche la questione della collana che la Rai ha impedito a Tony Effe di indossare durante il Festival di Sanremo. Una “censura” che ha fatto scalpore e che ha portato il trapper a minacciare addirittura di lasciare la competizione qualora Carlo Conti glielo avesse impedito una seconda volta.

Sul tema, Staffelli lo ha provocato, chiedendogli se si fosse “attapirato” per il divieto imposto dalla Rai.

Il trapper ha risposto senza esitazione: “Sulla storia della collana tolta a me e non ad altri non mi sono attapirato molto. Perché lo sappiamo tutti, Sanremo è politica… Ma di base mi sono divertito, a parte la stampa e quelli che cag*no il cazz* tipo sto Valerio Scanu”.

Tony Effe vs. Fedez: chi è il più stonato?

Sempre sulla scia delle provocazioni, Valerio Staffelli ha voluto mettere ulteriore pepe nella conversazione, chiedendo a Tony Effe chi tra lui e Fedez fosse più “stonato”.

La risposta, anche questa volta, non si è fatta attendere: “A Sanremo penso io, ma nella vita sicuramente lui”.

Una frecciata diretta al rapper milanese, con il quale Tony Effe ha avuto più di un diverbio negli ultimi mesi fino alla nascita di una lunga serie di dissing reciproci.