Continua il botta e risposta a distanza tra Alberto Matano e Simona Branchetti. Il giornalista e conduttore de La Vita in Diretta si era alterato dopo che l’inviata di Pomeriggio 5 aveva “scippato” l’ospite al competitor.

Simona Branchetti, tornando in diretta il giorno successivo, aveva svelato di aver sentito telefonicamente Alberto Matano e di aver risolto ogni possibile screzio.

Il conduttore de La Vita in Diretta, ospite di TV Talk, ha smentito ogni possibile chiarimento con la sua collega:

Non c’è nulla da chiarire io dico la verità e l’ho già detto in diretta. Non ci sono retroscena né chiarimenti.

Noi con quella persona avevamo un appuntamento preciso mentre io ero in diretta la trasmissione è entrata in diretta e l’ospite era su Canale5 bastava aspettare che finissimo il collegamento per intervistare l’ospite. Io avrei fatto così.

Detto questo noi abbiamo un rapporto concorrenziale con la rete commerciale ma il rapporto è sempre stato di grande rispetto e competizione sana. Mi dispiace dell’accaduto perché è avvenuto in diretta e si poteva gestire in un altro modo.