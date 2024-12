La polemica si accende tra Manila Nazzaro, Caterina Balivo e Patrizia Mirigliani, in una vicenda che ruota attorno alla storica kermesse di Miss Italia. Tutto è nato da alcune dichiarazioni rilasciate dalla Balivo a La Volta Buona e dalla risposta della Mirigliani, che hanno scatenato la reazione piccata della Nazzaro, vincitrice del concorso nel 1999.

Durante una puntata de La Volta Buona, Caterina Balivo ha ospitato Patrizia Mirigliani, ricordando con ironia la sua partecipazione a Miss Italia, quando non riuscì a vincere.

La patron del concorso ha confessato: “Quella corona te la meriti, te la porterò prossimamente”.

Un’uscita, quella della Mirigliani, che ha suscitato l’indignazione della Nazzaro, la quale ha interpretato il dialogo come una mancanza di rispetto verso il suo titolo.

Ospite di Monica Setta a Storie di Donne al Bivio, Manila ha risposto così:

Non è bello quando non viene riconosciuto un titolo. Al di là dell’ilarità di Caterina… tra noi c’è sempre stata un’aria un po’ frizzante, ma vorrei dirle che quella corona, di cui ho una copia finta a casa, gliela porterei volentieri.

Manila ha anche accusato la Balivo di non averla mai invitata nei suoi programmi:

Manila non si è fermata qui e ha espresso il suo disappunto anche nei confronti di Patrizia Mirigliani:

Non mi è piaciuto quanto detto da Patrizia, perché quel concorso non lo ha vissuto in quegli anni. È come se mi fosse stato usurpato quel titolo.