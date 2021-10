Vladimir Luxuria intervistata tra le pagine del settimanale Mio, parla di Barbara d’Urso e non chiude le porte al Grande Fratello Vip nel ruolo di concorrente (Alfonso, ti prego, pensateci!).

Vladimir Luxuria apre le porte al Grande Fratello Vip

Io devo ringraziare Barbara, perché durante il periodo del lockdown più aspro ho continuato a lavorare grazie a lei. In quei giorni mi ha sempre chiamata e voluta.

E per quanto riguarda la possibilità di vederla al Grande Fratello Vip, Vladimir Luxuria non chiede le porte:

Se mi proponessero di partecipare al Grande Fratello Vip accetterei? Se in quel momento non avessi altro da fare, lo farei.

Luxuria sarebbe perfetta per ringalluzzire le sorti di questo noiosissimo GF Vip assolutamente privo di dinamiche.

Porterebbe in scena cultura, intelligenza ed ironia senza urlare “amore, amore, amore” distruggendo mezza casa e senza inventarsi finte relazioni per conquistare una clip in puntata.

Di questa possibilità di vedere Vlady dentro la Casa del Grande Fratello Vip si potrebbe parlare dopo il 31 ottobre quando finirà la sua esperienza in teatro protagonista di “Discarica”, scritto e diretto da Silvano Spada e in scena all’Off/Off Theatre di Roma.