Vladimir Luxuria, dopo le numerose richieste e sollecitazioni, ha convinto Ilary Blasi a presentarle Bastian Muller, il suo affascinante compagno tedesco al suo fianco da alcuni mesi.

Luxuria conosce Bastian Muller: “Ecco com’è il compagno di Ilary Blasi”

Venerdì sera, in occasione dei 40 anni dalla nascita del Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli, Ilary Blasi ha partecipato ad una serata organizzata dal Muccassassina, storico locale romano dove per anni Vladimir Luxuria ha svolto il ruolo di direttore artistico.

L’opinionista de L’Isola dei Famosi ha condiviso sui social uno scatto che la ritrae proprio con Ilary e il suo compagno, scrivendo:

Con Ilary Blasi e il simpaticissimo Bastian Müller a Muccassassina ho avuto modo di conoscere una persona affabile e semplice.

Tra i commenti su Instagram spiccano anche alcune spunte blu. Da Nicola Savino a Cristian Imparato e Angelo Sanzio.

Chi è il compagno di Ilary

Bastian Muller è un imprenditore tedesco, sebbene non sia noto il campo professionale in cui opera. Vive a Francoforte ma non è dato sapere se per lavoro sia o meno spesso in giro. Ha un profilo Instagram, bas.mupe, ma è super blindatissimo. Nessuna altra informazione aggiuntiva sul suo conto o sulla sua professione.