Dopo la Bestemmia arriva un altro Gate gustoso dedicato alla pasta con protagonista Vittorio Menozzi, il concorrente più “attenzionato” dal resto degli inquilini del Grande Fratello: perché ce l’hanno tutti con lui?

Vittorio fa infuriare gli inquilini per un piatto di pasta: cosa succede al Grande Fratello

I coinquilini del Grande Fratello hanno già accusato Vittorio di aver bestemmiato e credono che stasera uscirà inevitabilmente dalla Casa. Secondo Garibaldi e Paolo, il gieffino starebbe attuando una strategia per mettersi in mostra dopo “l’ombra” delle prime giornate.

Vittorio ieri si è cucinato un piatto di pasta è stato messo alla berlina da Anita che l’ha subito fermato:

Ma che stai facendo? Perché quelle in cucina erano le penne per Alex, Massimiliano e Claudio, non ce n’erano altre.

A cena Varrese ha affermato che la sua porzione di pasta fosse troppa e Anita gli ha suggerito di darla ad Alex: “Basta che non la dai a Vittorio!”, ha aggiunto.

“No, non gliela date per principio”, ha replicato l’attore.

Perché ce l’hanno tutti con questo ragazzo? Personalmente ho una mia tesi: Vittorio è un ragazzo intelligente, profondo e di cultura, tutte cose che “spaventano” le altre persone che, per un motivo a me ancora sconosciuto, si sentono sempre “giudicate” da coloro che dimostrano profondità d’animo.

#GrandeFratello #Gf

Ma Vittorio per mangiare un piatto di pasta cosa dovrebbe fare?

La cucina la comanda Rosy, ieri si è fatto un piatto di pasta da solo se lo sono mangiato, ora ne ha preso un po’ dalla pentola e non va bene perchè è per gli altri, che dovrebbe mangiare? pic.twitter.com/WeoH7NhyP5 — fm (@La_gazzette) September 24, 2023