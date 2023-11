Vittorio Menozzi, dopo aver ascoltato il racconto di Letizia e della sua storia finita male con una donna, ha parlato di omosessualità al Grande Fratello, svelando di avere un cervello molto femminile per via della sua mente libera e priva di pregiudizi.

“Quando ho iniziato a lavorare nel mondo della moda, ho cominciato anch’io a farmi delle domande, anche perché ci sono tantissimi ragazzi omosessuali che ti fanno domande, ti capiscono, ti stanno vicino”, ha svelato Vittorio condividendo con Letizia la sua stessa paura del pregiudizio.

“E ho trovato dei ragazzi molto intelligenti, profondi, pronti al confronto”, ha proseguito il modello.

Vittorio poi ha aggiunto:

Io ho un cervello in parte molto femminile, io lo so e sono fatto così, non mi vergogno. Però ammetto che non ho mai fatto nulla con altri ragazzi. E poi c’è il peso dei pregiudizi a cui pensare.

Purtroppo è un mondo ancora indietro e troppo spaccato. E prendere una posizione di coraggio o anche provare a fare un’esperienza per capire se è un qualcosa per cui ci vuole coraggio.

O lo fai con consapevolezza, o rischia di farti sentire sbagliato. Difficile gestire tutto in modo sano e tranquillo.