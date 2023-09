Nel tugurio non mancano le chiacchierate tra i cinque inquilini, i quali si sono particolarmente legati nonostante siano passati pochi giorni dalla loro conoscenza. Tra una chiacchierata ed un’altra però, Vittorio Menozzi ha rischiato di venire ripreso dagli autori del GF per via di una sua affermazione.

Vittorio Menozzi, la censura del GF sui “sigarini particolari”

Il giovane modello avrebbe ammesso di aver fumato dei “sigarini particolari”, come riportato dai colleghi di Biccy.it:

Mi facevo dei sigarini un po’ particolari e poi mi facevo dei viaggi tutta la notte… Si partiva tutta la notte.

A cosa faceva riferimento, nel dettaglio, Vittorio, ovviamente non ci è dato sapere, ma Samira Lui non ha nascosto una certa preoccupazione in merito:

Oddio, io pensavo intendessi altro, cose diverse che a me fanno paura.

“No, quello no”, ha tranquillizzato il concorrente. La reazione della regia non si è fatta attendere ed ha preferito censurare immediatamente dopo aver sentito dei “sigarini particolari”.

Vittorio ha appena detto che si faceva le Canne #GF — Michele Giorgini 🎃 (@MicheleGiorgin9) September 14, 2023