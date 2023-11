Vittorio Menozzi è uno dei concorrenti più amati del Grande Fratello. Tuttavia, il suo carattere molto sensibile e profondo, viene sempre messo in discussione dalle concorrenti più superficiali (Anita in primis è convinta che il concorrente sia gay).

Vittorio piange al Grande Fratello, la teoria di Anita: “E’ gay!”

In queste ore Vittorio ha pianto ripetutamente per via di alcuni momenti di sconforto dopo una news negativa legata al Alex, così come riportano i colleghi di Biccy:

Alex mi ha spiegato che la candidatura per le Olimpiadi poteva darla fino a ieri, ma non è ancora arrivata la sentenza. Quindi mi dispiace troppo per lui, a livello empatico sono a pezzi. Per lui era così importante. Mi fa star male questo. Adesso ci sto male, ma poi mi passa. Lui ha sofferto tantissimi anni anche di depressione. Sono molto affezionato a lui, mi sveglio, faccio colazione con lui, ci parlo tutto il giorno. Qui dentro è come un familiare per me. Poi mi sento inutile, è una roba troppo più grande di me.

Anita e Fiordaliso nel frattempo hanno nuovamente parlato dell’orientamento sessuale di Vittorio.

La biondina, con un giro di parole, ha commentato:

Comunque io ho una teoria che non posso dire. Lui non è così ‘sportivo’ come sembra. Non è una cosa sbagliata, ma è la mia ipotesi. Non voglio sentirmi in colpa a pensarlo. Pensare una cosa del genere di un ragazzo mica è illegale siamo onesti.

Marina si è trovata d’accordo aggiungendo:

Anche io ho questo pensiero. Quando so che esco lancio la bomba. Ho una teoria e non è niente di male dai. Essere ‘sportivi’ non è nulla di sbagliato. Non c’è nulla di sbagliato nell’esserlo. Ok è la nostra teoria, magari sbagliamo. Di sicuro non ne parlerò. Però penso che non sei l’unica a pensarla così. Perché mi hai acceso questa cosa, la pensavo per i cavoli miei e adesso sei venuta tu a dirmelo.

Personalmente anch’io ho una teoria su Anita: le rode perché Vittorio non si “dispera” e preferisce convincersi della sua presunta omosessualità pur di non accettare che Menozzi è decisamente “troppo” per lei (e parlo mentalmente, sia chiaro).