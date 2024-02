Secondo Agent Beast (account di “X” che sostiene di essere un insider del Grande Fratello), Vittorio Menozzi dopo l’eliminazione sarebbe già pronto per un altro programma.

Vittorio Menozzi dopo il Grande Fratello: nuovo programma

Per il modello ci saranno progetti televisivi in arrivo e si parla di un nuovo programma e, proprio per questo motivo, non dovrebbe restare troppo lontano dalle telecamere.

L’ottima intuizione sul possibile show perfetto per Vittorio arriva dei colleghi di Biccy:

Che sia già stato attenzionato dagli autori de L’Isola dei Famosi per farlo diventare un ipotetico nuovo naufrago? Quel che secondo lui sarebbe certo è che per un gieffino che esce ne è pronto subito un altro per entrare.

Tra le altre indiscrezioni anche una possibile new entry in gioco (ma ancora?), ecco cosa riporta Biccy:

“Pronti nuovi provini al Grande Fratello” – ha scritto in un tweet, aggiungendone un altro dopo – “Dal prossimo provino entrerà un volto sconosciuto? Beh, qui nessun dubbio, sarà un volto raccomandato“. Che cosa voglia dire però non si sa. Che sia un amico/conoscente di qualche gieffino in Casa?