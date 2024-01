Vittorio Menozzi è in una fase di smarrimento e confusione, e da qualche giorno sembra più giù del solito: da dove nasce il malessere del concorrente del Grande Fratello?. Sicuramente l’uscita di Beatrice Luzzi ha creato in lui enorme sconforto.

Vittorio Menozzi ha una cotta per Beatrice Luzzi? La risposta

Stefano Miele, notando la tristezza di Vittorio, ha voluto indagare sulla questione parlando dell’assenza di Beatrice Luzzi che, inevitabilmente, ha colpito il modello:

Ti manca il suo modo di capirti, e sentirsi capiti fa sentire meno solo.

Vittorio non nega, anzi, ammette che avrebbe voluto dirle alcune cose prima che se ne andasse. Sarebbe stato un conforto per entrambi.

Ha perso un punto di riferimento importante e, a causa di questa assenza, oggi si sente un po’ perso.

Secondo alcuni video circolati in rete, così come svelano i colleghi di Biccy.it, Vittorio potrebbe aver preso una cotta per Beatrice:

A me piacciono i caratteri forti. Oltre ad un certo limite non vado. Se sono innamorato di Beatrice? No zia Fiorda, no. Innamorarsi è un’altra cosa. Se ho una cotta per lei? Non ci sarebbe niente di male dai. L’età? Non è solo un numero, lei per certi versi è una ragazza di 25 anni.

Personalmente non credo che Vittorio abbia una cotta per Beatrice nel senso classico del termine. Piuttosto, credo che un carattere come il suo ti possa emotivamente coinvolgente senza troppi sforzi.

Chi non rimarrebbe totalmente affascinato da una donna incredibile come Beatrice Luzzi?