“Vittorio Menozzi insieme a Beatrice Luzzi? No, lui ha altri gusti!”, parla ex concorrente del Grande Fratello

Secondo Lorenzo Remotti l’attrazione tra Vittorio Menozzi e Beatrice Luzzi non potrebbe andare oltre il bacio. L’ex concorrente del Grande Fratello, ospite di 361 Lounge, ha svelato per quale motivo la pensa in questo modo.

“Vittorio insieme a Beatrice? No, lui ha altri gusti!”, parla ex concorrente

Vittorio viene bene come giocatore per Beatrice, perché lei secondo il mio punto di vista è 50 % attrice e 50 % presa dalle storie e sfrutta questa cosa di Vittorio, ma arriverebbe al bacio e nulla di più se fosse. Perché Vittorio per conto mio ha altri gusti, chi vuol capire, intenda. È un mio pensiero. Io ho avuto dei campanelli di allarme che mi hanno fatto pensare che lui non andrebbe non solo con Beatrice, ma neanche con un’altra donna. Lui gioca, ma non arriva mai al dunque. Io quando parlavo con Vittorio mi trovavo molto bene, poi Beatrice ha Giuseppe che è tutto l’opposto.

Vittorio, a differenza di questi maschi etero basic non ha alcuna paura di mettere in mostra il suo lato femminile e questo, a certi uomini, fa letteralmente terrore.

Noi donne, invece, questo atteggiamento intelligente, aperto e profondo lo apprezziamo moltissimo.