Vittorio Menozzi e Greta Rossetti sono sempre più vicini. Tra i due potrebbe esserci stato pure un bacio a stampo, così come vi abbiamo recentemente raccontato. Tuttavia, pare che per la creazione della coppia ufficiale manchi giusto qualche tassello.

Se in molti credono che Vittorio e Greta si piacciano parecchio, altri pensano che la loro sia solamente una bella amicizia, ed alcune esternazioni lo confermerebbero.

“Io e Greta ci dobbiamo conoscere meglio… possiamo semplicemente conoscerci senza rotture di scatole?”, ha affermato Vittorio sollecitato dal gruppo.

“Già mi è venuta la secchezza, cambiamo discorso”, ha replicato Greta.



Nel frattempo, dopo un iniziale interesse di Federico nei confronti di Greta, pare che il giovane modello abbia puntato Perla.



A tal proposito, Vittorio si era confidato con Beatrice:

Pronta la replica della Luzzi:

No raga lui non è reale è da una serata che Federico balla con Greta anche in piscina l’ha presa in braccio la trascinava lui nota solo quel mini frammento con perla

RIPIGLIATI BELLO MIO#Perletti pic.twitter.com/0wc2JFPgBJ

— ✮grace✮~Perlì era~ (@grace_barresi0) December 6, 2023