“Vittorio non arriva in finale”, Garibaldi ci ricasca: via il microfono per sparlare con Perla, web in rivolta

Giuseppe Garibaldi di nuovo nel mirino degli utenti del Grande Fratello. Arriva una nuova segnalazione contro il bidello calabrese, che nelle passate ore si era reso protagonista di una strana conversazione in codice con Rosy Chin. Questa volta, ad essere coinvolta, sarebbe invece Perla Vatiero.

Garibaldi e Perla sparlano di Vittorio

Alcuni utenti social appassionati del Grande Fratello, nella giornata di ieri avevano notato come Giuseppe Garibaldi avrebbe parlato in codice con Rosy Chin, coprendo il microfono. Secondo alcuni avrebbe sparlato di Beatrice, sebbene non ci sia alcuna certezza in merito.

Adesso giunge un’altra segnalazione supportata da un nuovo video: il concorrente, insieme a Perla Vatiero, avrebbe tolto il microfono per sparlare di Vittorio Menozzi.

I due concorrenti avrebbero aspramente criticato il comportamento di Vittorio, ritenendolo non degno di giungere in finale: “Ma tanto Vittorio non arriva in finale”, avrebbe commentato Perla. “Brava, tutti ci siamo messi in gioco, Vittorio a parte la sua storia personale…”, la replica di Garibaldi.

L’atteggiamento dei due concorrenti però non sarebbe piaciuto particolarmente ai fan del GF, molti dei quali apprezzano Vittorio ed i suoi modi di fare tanto da volerlo vedere proprio nelle fasi finali del reality.

Perla : “Ma tanto Vittorio non arriva in finale.” Garibaldi : “BRAVA “tutti ci siamo messi in gioco, Vittorio a parte la sua storia personale… Parla lui.

Lui che è stato conosciuto e sarà ricordato SOLO grazie alla “storia” con Beatrice.#grandefratello pic.twitter.com/DgTxEoWkck — 🌻SoleilStateOfMind🌻 (@sunstateofmind_) January 11, 2024