Tutto su Vittorio Feltri, chi è la moglie Enoe Bonfanti: figli, tradimenti e tumore

Oggi, 17 dicembre, Vittorio Feltri sarà ospite di Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani su Rai 2. L’occasione promette di svelare un lato inedito del giornalista più controverso d’Italia, un uomo capace di dividere l’opinione pubblica con le sue dichiarazioni taglienti e il suo vissuto complesso.

Vittorio Feltri: chi è la moglie Enoe Bonfanti

Dietro l’immagine di un uomo di successo c’è una figura che ha saputo mantenere equilibrio e forza: Enoe Bonfanti, moglie di Feltri da 55 anni. Lontana dai riflettori, Enoe è rimasta al fianco del marito nonostante tradimenti dichiarati e difficoltà: “Non ero indipendente economicamente, dove andavo? E poi non avrei mai voluto che i nostri figli crescessero lontani da lui”. Conosciutisi in giovane età, la loro storia è stata ostacolata inizialmente dalla madre di Enoe, ma ha resistito al tempo e alle tempeste.

Feltri non ha mai nascosto le sue infedeltà, minimizzandole come “sciocchezze”. “Giurava di non farlo più, ma giurava il falso”, racconta Enoe con amarezza. Eppure, nonostante il dolore, il matrimonio è sopravvissuto, segnato da un equilibrio complesso ma saldo.

La coppia ha avuto due figli, Mattia e Fiorenza. Precedentemente Feltri aveva avuto due figlie gemelle dalla prima moglie.

Il dramma della prima moglie

Prima di incontrare Enoe, Feltri visse un lutto devastante: la morte della prima moglie durante il parto di due gemelle. Questo tragico evento lo lasciò in grande difficoltà, ma fu proprio Enoe ad aiutarlo a ritrovare un equilibrio.

Feltri non ha mai nascosto la sua gratitudine verso di lei:

Non potrò mai dimenticare il suo aiuto in quel momento.

La malattia: la lotta contro il tumore

Nel 2023, Feltri ha sorpreso tutti rivelando di aver scoperto un nodulo al seno, un tumore raro per gli uomini. L’operazione, avvenuta a marzo, non lo ha fermato dal lavorare: “Sono uscito dall’ospedale alle 16 e sono andato direttamente a lavorare”. Con la solita ironia, il giornalista ha commentato: “Pur essendo un maschio, ho un tumore tipico delle donne. Roba da matti”.

Dal dramma della morte della sua prima moglie fino alla carriera longeva e alle vicende personali, Vittorio Feltri si conferma un personaggio capace di lasciare il segno, nel bene e nel male. La sua presenza a Belve sarà l’occasione perfetta per comprendere davvero chi è l’uomo dietro il giornalista.