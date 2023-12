Tutti pazzi per Vittorio e Federico del Grande Fratello: “Se ho avuto esperienze gay?”, esplode la ship dei #Vittorico

Altro che Perla, Mirko e Greta. Il triangolo del Grande Fratello ha già stancato e gli occhi sono tutti puntati su Federico Massaro (nuovo ingresso) e Vittorio Menozzi con tanto di hashtag ufficiale #Vittorico.

Tutti pazzi per Vittorio e Federico del Grande Fratello: “Se ho avuto esperienze gay?”, Beatrice interviene

Durante il gioco del GF, Varrese ha fatto una domanda precisa a Federico in merito alle possibili esperienze con altri uomini: “Allora, a recitazione ho dovuto baciare un mio amico…”, pronto l’intervento di Vittorio: “Ho già capito qualcosa in più… purtroppo per me”.



Anche Beatrice Luzzi si è accorta di qualcosa. Ed infatti, confidandosi con Vittorio sul possibile interesse di Greta per Federico, l’attrice ha concluso: “A tutti e due interessi tu?”.

vittorio su greta e federico: credo che a nessuno dei due interessi l’altro… e non credo neanche che stesse dicendo la verità

beatrice: a tutti e due interessi tu? IO VE LO GIUROpic.twitter.com/fFJrAcar5T — Paola. 🎄 (@Iperborea_) December 5, 2023