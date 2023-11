Giuseppe Garibaldi continua a parlare dietro le spalle di Vittorio Menozzi. Secondo il bidello, proprio il ricciolino avrebbe un flirt (segreto) con Beatrice Luzzi nonostante il resto degli inquilini del Grande Fratello non si sia accorto di nulla.

Secondo Giuseppe e Mirko questa “storia” andrebbe avanti da circa una settimana: “Si parlerà di questa coppia. Io e Beatrice? Ma che c’entro io. Già questa cosa è iniziata la settimana scorsa… di chi parliamo?”.

Poi Garibaldi ha aggiunto:

Ma state facendo un altro GF? Si sono addormentati nello stesso letto e poi lui, non so quando, è andato nel suo letto. Se si sta creando una nuova coppia? E’ già creata. Purtroppo non posso parlare io. Sono troppo intelligente ragazzi…