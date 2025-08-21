Vittoria e Leone ripresi durante il concerto di Fedez, come sono oggi: “Sono cresciuti tantissimo” – IL VIDEO

Come sono oggi Leone e Vittoria Ferragni, ripresi durante il concerto del padre, il video.

Leone e Vittoria Ferragni al concerto di Fedez: i fan notano quanto sono cresciuti

Dopo mesi di assenza quasi totale dai social, Leone e Vittoria Ferragni sono riapparsi in un video TikTok che sta facendo il giro del web. I due figli di Fedez e Chiara Ferragni sono stati ripresi ieri sera mentre assistevano per la prima volta a un concerto del padre, sul palco dello Stadio del Mare di Pescara.

Le immagini, seppur girate un po’ di spalle, hanno mostrato chiaramente quanto siano cresciuti i due bambini. Da quando è stato imposto un veto mediatico — con ogni probabilità conseguente al divorzio tra l’influencer e il cantante — la loro presenza pubblica si è ridotta drasticamente. Nessuna foto in primo piano, nessuna esposizione diretta. Ma quel breve video ha scatenato i fan.

I commenti social: “Sono diventati principini, quanto sono cresciuti, ma che capelli ha Vittoria!”

Sotto al video TikTok pubblicato da un utente (che sarà integrato in questo articolo), i commenti sono tantissimi e tutti con lo stesso tono: stupore e tenerezza. “Leone si è fatto un principino”, scrive qualcuno, colpito dall’eleganza e dalla dolcezza del bambino. Ma è soprattutto Vittoria a sorprendere tutti. “Vittoria è diventata una principessa”, si legge. “Oddio quanto è cresciuta”, commenta un’altra persona. E ancora: “Ma che capelli ha Vittoria!”, notando la folta chioma della piccola, sempre più simile alla mamma. Ecco il video:

Il debutto davanti al pubblico del papà

Il concerto di Fedez a Pescara è stato un evento importante anche per un altro motivo: è stata la prima volta in cui i bambini hanno assistito a un’esibizione live del padre. Un momento sicuramente emozionante per tutta la famiglia, nonostante il contesto personale non sia dei più sereni. Fedez stesso ha condiviso la sua emozione sui social, parlando del legame speciale con la città abruzzese, dove passava le estati da bambino: “Felice che i miei figli abbiano assistito per la prima volta ad una mia esibizione nel luogo in cui ho passato tutte le estati della mia infanzia. Grazie Pescara”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FEDEZ (@fedez)

Per i fan della coppia — o meglio, dell’ex coppia — è stata un’occasione rara per rivedere Leone e Vittoria, anche solo per pochi secondi. E quei pochi frame sono bastati a riaccendere l’affetto del pubblico, che da sempre segue la famiglia con grande partecipazione.