L’amore non va mai spiegato. Lo sanno bene Vito Coppola ed Arisa, che dei loro sentimenti sono stati custodi fino alla fine, senza la necessità di dover dare mai troppe spiegazioni pubbliche. L’affetto tra i due è sempre stato fortissimo e lo dimostrano anche le nuove parole che il ballerino ha dedicato alla cantante in occasione dei suoi 40 anni.

Vito Coppola e la dedica ad Arisa

Con un post su Instagram Vito Coppola ha voluto fare la sua personale dedica ad Arisa nel giorno del suo compleanno. Sono parole speciali, dettate da un sentimento altrettanto speciale che lega i due. Anime belle e pure che si sono riconosciute e che faticano a staccarsi.

Ma il sentimento reciproco non può essere ignorato e Vito ha voluto ricordare, in questa speciale giornata per Arisa, uno dei momenti vissuti insieme e che difficilmente potrà dimenticare:

Venerdì 24 Dicembre 2021 – ore 11.31 A metà strada “tra” Eboli e Pignola. Uno dei momenti più random e belli, che custodisco gelosamente. Questa foto e questo video sono secondo me tra i più significativi e rappresentativi. “Eh già, che bello essere provinciali! È ad oggi un privilegio.” Tu sai già tutto. Io so già tutto. L’importante è questo, e nessuno potrà e dovrà mai capire. Tanti auguri a Te, che sei il pane. Buon compleanno a Te, che hai un’anima bianca come la neve, limpida come l’acqua e fresca e leggera come l’aria. “Sei un dono della natura.”

La replica di Arisa non si è fatta attendere: “Grazie cuore mio”. Di recente in una intervista al settimanale Oggi la cantante aveva spiegato come sta vivendo la fine della loro storia:

Sono in convalescenza, dopo l’ultima storia. Ho capito che devo avere a che fare con persone della mia età, è difficile relazionarsi con chi è più piccolo. Non sempre mi sono presa cura dell’altro, in questo ultimo amore l’ho fatto e non ha pagato. Bisogna trovare l’equilibrio giusto, in cui sei amata tanto quanto ami.