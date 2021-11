Tra Arisa e Vito Coppola è nato un feeling che va oltre Ballando con le stelle? A spegnere ogni tipo di entusiasmo ci ha pensato il ballerino tra le pagine di Novella 2000.

Vito Coppola spegne l’entusiasmo di Arisa ma arriva la proposta bollente di Max Felicitas

È come se ci conoscessimo da sempre. Siamo molto simili: entrambi ritardatari, entrambi istintivi. Se dobbiamo dirci qualcosa lo facciamo senza filtri. Ci capiamo al volo, a volte neanche serve parlare. Sento che lei è una di quelle persone che ci saranno sempre: il nostro rapporto non si limiterà ai tre mesi del programma.

Siamo molto complici. Il ballo prevede intimità fisica, e lei durante le prime prove era molto rigida. Poi si è sciolta. Da fuori questa complicità può essere equivocata ma non c’è niente di più di un’amicizia speciale.

E se con Vito Coppola potrà esserci solamente un’amicizia, Arisa ha anche confidato di essere pronta ad accettare eventuali proposte per film erotici di stampo soft. Per questo motivo, pronto come non mai è arrivato Max Felicitas.

L’attore a luci rosse ha fatto una proposta pubblica ad Arisa:

Oggi mi sono alzato e ho letto la tua dichiarazione, che prenderesti in considerazione l’idea di fare qualcosa sul soft porn. La mia proposta è quella di realizzare un calendario insieme, una cosa soft, elegante, un ‘vedo non vedo’, in cui il ricavato va in beneficenza. Se ti va, ne possiamo parlare, mi metto a disposizione.