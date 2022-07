Vito Coppola: dopo Arisa lascia pure Ballando con le stelle, l’annuncio

Si è definitivamente conclusa la storia tra Vito Coppola e Arisa. Il ballerino diventato famoso per merito di Ballando con le Stelle, ha svelato quali sono i suoi attuali rapporti con la celebre cantante.

Vito Coppola: dopo Arisa lascia pure Ballando con le stelle

Io e Arisa siamo rimasti in buoni rapporti, ma il nostro è solo un rapporto amichevole, non siamo una coppia. – svela Vito tra le pagine del settimanale Mio – Non si parla di convivenza: oggi non stiamo insieme.

Nel frattempo, Milly Carlucci su Instagram ha condiviso il video della diretta fatta con l’ospite Vito Coppola ed ha annunciato che il ballerino non sarà ancora nel cast della prossima edizione di Ballando con le stelle:

Qui c’è in ballo un biglietto. Vito ha avuto un invito importantissimo al programma inglese Strictly Come Dancing, con tutti i nostri auguri e la nostra benedizione farà parte del cast. È importante che i nostri ballerini italiani facciano esperienza all’estero. In bocca al lupo, ti aspettiamo in Italia dopo.

Il nuovo singolo di Rosalba

Arisa , nel frattempo, per la prima volta canta in spagnolo e pubblica oggi il singolo “Tu mi perdición”: “Il brano è nato in spagnolo ed è rimasto in spagnolo, è stata una bella sfida completarlo senza cercare di assimilarlo a nient’altro. Senza stravolgerne l’essenza, il primo anelito”, ha spiegato.