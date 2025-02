La vita privata di Massimo Ranieri: vero nome, gli amori, la figlia, i problemi di salute

Massimo Ranieri, all’anagrafe Giovanni Calone, è nato a Napoli il 3 maggio 1951. Il cantante è in gara nel corso della 75a edizione del Festival di Sanremo 2025. Nonostante la sua straordinaria carriera nel mondo dello spettacolo, l’artista ha sempre mantenuto un rigoroso riserbo sulla sua vita privata. Tuttavia, nel corso degli anni, sono emersi dettagli sorprendenti sulle sue relazioni sentimentali.

Massimo Ranieri, vita privata: gli amori

Negli anni ’60, Ranieri ha vissuto una relazione con Franca Sebastiani, conosciuta con il nome d’arte Franchina. Dalla loro unione, nel 1971, è nata Cristiana Calone. Inizialmente, il cantante non riconobbe la figlia, decisione che ha successivamente attribuito alle pressioni dei discografici dell’epoca.

Solo nel 1997, dopo 26 anni, Ranieri ha ufficialmente riconosciuto Cristiana, iniziando con lei un percorso di riavvicinamento. Nel 2007, durante il programma “Tutte donne tranne me”, l’artista ha presentato pubblicamente la figlia, dedicandole il brano “La cura” di Franco Battiato. Nel 2011, Cristiana ha reso Ranieri nonno di un bambino, Massimo Claudio. Franca Sebastiani è deceduta nel 2015 dopo una lunga battaglia contro il cancro.

Dopo la fine della relazione con Franca Sebastiani, Ranieri ha intrapreso una storia d’amore con l’attrice Barbara Nascimbene. I due si sono conosciuti sul set dello sceneggiato “Nata d’amore” nel 1984, e la loro relazione è durata fino al 1990. Nonostante la separazione, hanno mantenuto un rapporto di stima reciproca fino alla scomparsa di Barbara nel 2018.

Successivamente, l’artista ha avuto una relazione con la cantante lirica Leyla Martinucci, di 35 anni più giovane. La loro storia, iniziata nel 2002, è durata otto anni, terminando nel 2010. Nonostante la significativa differenza d’età, la coppia ha condiviso momenti intensi sia nella vita privata che professionale.

Recentemente, Massimo Ranieri ha rivelato di avere una nuova compagna. Si tratta di Serena, un’insegnante di 15 anni più giovane, estranea al mondo dello spettacolo. In un’intervista al “Messaggero”, l’artista ha dichiarato: “Si chiama Serena e non fa parte del mio mondo: è un’insegnante. Stiamo benissimo insieme e stiamo facendo qualche giorno di vacanza. Sono a una svolta: è arrivato il momento di piantare le tende e vivere pienamente l’amore di una donna. La solitudine può essere anche bella, questo lo so, ma in due si sta meglio. Vedere un film insieme, fare una passeggiata, mangiare fuori casa… questo voglio”.

Tuttavia, non sappiamo se i due stiano o meno ancora insieme.

I problemi di salute

Nel 2021, Ranieri ha affrontato seri problemi di salute a causa di una diverticolite acuta, che ha richiesto un intervento chirurgico d’urgenza e una pausa forzata dalla scena. Dopo un periodo di convalescenza, è tornato sul palco con rinnovata energia, dimostrando ancora una volta la sua dedizione all’arte e al pubblico.

Nonostante le sfide personali e professionali, Massimo Ranieri continua a essere una figura centrale nel panorama artistico italiano. La sua capacità di mantenere una netta separazione tra vita pubblica e privata ha alimentato curiosità e rispetto, rendendolo un’icona di riservatezza nel mondo dello spettacolo.