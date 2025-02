La vita privata di Gerry Scotti a Sanremo 2025: matrimonio, compagna, figlio e nipoti

Virginio Scotti, noto al grande pubblico come Gerry Scotti, nasce il 7 agosto 1956 a Camporinaldo, una frazione di Miradolo Terme, in provincia di Pavia. La sua venuta al mondo avviene in circostanze particolari: “Sono nato sul tavolo della cucina”, ha rivelato in un’intervista. Figlio unico di Mario, operaio alle rotative del Corriere della Sera, e Adriana, casalinga, Gerry cresce in un ambiente modesto ma ricco di valori. Il soprannome “Gerry” gli viene affibbiato dai compagni di scuola durante l’infanzia.

Chi è Gerry Scotti

Dopo aver frequentato il liceo classico e aver intrapreso studi in giurisprudenza a Milano, Gerry decide di abbandonare l’università a pochi esami dalla laurea per seguire la sua passione per la comunicazione. Negli anni ’80, oltre alla carriera radiofonica e televisiva, si avvicina alla politica e, nel 1987, viene eletto deputato per il Partito Socialista Italiano, mantenendo la carica fino al 1992.

Il matrimonio: chi è la moglie

Nel 1991, Gerry sposa Patrizia Grosso, dalla quale nel marzo 1992 ha avuto un figlio, Edoardo. I due tuttavia si separano nel 2002 e divorziano infine nel 2009.

Il divorzio rappresenta un periodo difficile per il conduttore, che ha dichiarato: “Quando ho capito che si era rotto un vaso che non si sarebbe più aggiustato ne ho sofferto molto”.

La nuova compagna

Dopo la separazione, Gerry ritrova la serenità accanto a Gabriella Perino, architetto milanese. I due si conoscono da tempo, poiché i rispettivi figli frequentavano la stessa scuola. La loro relazione inizia ufficialmente nel 2011 e, nonostante non siano sposati, convivono felicemente. Gerry ha affermato: “Non so quante sarebbero riuscite a stare tanti anni con un uomo nazionalpopolare come me, io so che avevo assolutamente bisogno di una donna come lei”.

I nipoti

La famiglia si allarga ulteriormente con la nascita dei nipoti. Nel 2020, Edoardo e la sua compagna Ginevra Piola, giornalista Mediaset, danno il benvenuto a Virginia, rendendo Gerry nonno per la prima volta. Successivamente, il 12 gennaio 2023, nasce Pietro, il secondo nipote. Gerry condivide spesso la sua gioia sui social, pubblicando foto e momenti trascorsi con i nipotini.

La battaglia contro il Covid-19

Nel 2020, Gerry affronta una dura prova: contrae il Covid-19 e viene ricoverato in ospedale. Ha raccontato: “Al secondo controllo al Covid Center dell’Humanitas a Rozzano mi è stato consigliato di rimanere da loro perché avevo tutti i parametri sballati: fegato, reni, pancreas”. Dopo un periodo di degenza, riesce a superare la malattia, tornando al suo pubblico con rinnovata energia.