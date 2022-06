Virginia Raffaele e Claudio Baglioni hanno una storia segreta? La segnalazione di gossip era stata condivisa un paio di giorni fa da Deianira Marzano ma è diventata virale solamente per merito degli amici di Twitter.

Su Twitter il gossip è diventato virale da ore e si parlava, con forza, anche di segnali “misteriosi” nei testi delle canzoni di Baglioni che andrebbero avanti ormai da tempo. I colleghi di FQMagazine, hanno contattato delle persone vicine a Virginia Raffaele che hanno smentito, con un sorriso, la notizia:

I diretti interessati non hanno fatto neppure lo sforzo di commentare pubblicamente le voci ma FQMagazine ha contattato alcune persone vicine alla Raffaele per provare a capire dove inizi il vero e dove finisca il verosimile. E la smentita è netta: «È una fake news», ci dicono tra le risate. «Sono molto amici, si vogliono bene ma non c’è nulla di vero». Tutto il resto sono chiacchiere da social.