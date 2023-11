Damiano Gavino, il giovane attore che ha stupito il pubblico con le sue interpretazioni in Un Professore e Nuovo Olimpo, ha una fidanzata? Questa è la domanda che si pongono i fan dell’attore romano, che ha sempre mantenuto un profilo molto riservato sulla sua vita privata.

Virginia, chi è la fidanzata di Damiano Gavino

Damiano Gavino, classe 2001, è nato a Roma da padre francese e madre italiana. Ha scoperto la sua passione per la recitazione grazie a sua sorella, Lea Gavino, attrice di Skam Italia.

Ma veniamo alla vita sentimentale di Damiano. L’attore, che ha interpretato ruoli gay sia in Un Professore che in Nuovo Olimpo, ha dichiarato di essere eterosessuale, ma di non avere pregiudizi verso l’omosessualità.

Di recente l’attore ha presentato sui social Virginia, la sua fidanzata. “Sta vivendo il sogno di tutte noi”, è uno dei tanti commenti che compare sotto ai post della ragazza in cui si mostra insieme all’attore romano.

Ma chi è Virginia? La fidanzata di Damiano non è una collega, ma una ragazza molto semplice che non ha niente a che vedere con l’ambiente in cui lavora attualmente il giovane attore.