Vipponi tutelati maggiormente rispetto agli altri, concorrenti che non rispettano le regole e non lavano la Casa del Grande Fratello Vip e spreco di acqua e cibo. Sono queste le maggiori critiche che Alfonso Signorini ha pubblicato oggi tra le pagine del settimanale Chi di cui è direttore.

Dopo aver condiviso tre lettere di alcuni lettori arrabbiati con i concorrenti del Grande Fratello Vip (ed i loro atteggiamenti), il conduttore del reality show ha risposto alle critiche in maniera ferma e concreta:

Come vedete, il Grande fratello Vip continua a tenere banco tra gli argomenti più discussi della settimana. Il pubblico come sempre si divide: c’è chi ama un personaggio, chi lo detesta, chi si appassiona a una storia d’amore e chi ci vede solo una strategia per continuare a rimanere nel gioco.

Ci sono tanti sostenitori e altrettanti detrattori, ma tutti parlano del programma, segno che non lascia nessuno indifferente. A edizione terminata potrò dire anch’io la mia.

Ora i miei doveri di padrone di casa mi impediscono di farlo. Sono comunque d’accordo su una diffusa maleducazione dei Vipponi, nei modi espressivi, ma anche nelle azioni, che purtroppo si verifica in ogni edizione.

Il dato più preoccupante è che molti di questi ragazzi neppure si rendono conto della loro maleducazione, quasi che ci fosse una consuetudine a comportarsi così. E anche questo è un dato sul quale riflettere. Da questa settimana ogni “infrazione” inciderà sul budget messo a disposizione per la spesa settimanale e ben sappiamo che se si tocca il cibo tutti diventano più sensibili. Staremo a vedere…