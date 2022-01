Dopo la mezzanotte nella Casa del Grande Fratello Vip è partito un party riservato di pettegolezzi e inciuci che hanno visto protagonisti anche Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè. Barù ha parlato molto bene del nuotatore ma ha evidenziato un dettaglio.

I vipponi “accusano” Lulù di non fare bene a Manuel? Katia la spara grossa

“Vogliamo dire una cosa seria su Manuel? Per me è una persona veramente carina e ottima ma… io a lui starò vicino ma c’è un ‘ma’. Mi avete capito? Mi avete capito. Non va bene, non va bene per niente”, ha affermato Barù parlando di Lulù (ma senza fare il suo nome).

Tutti si sono trovati d’accordo e Manila ha aggiunto: “Siamo un po’ tutti sulla stessa lunghezza d’onda”. Successivamente Katia Ricciarelli ha aggiunto un particolare cercando di fare intendere che Manuel avesse detto una frase contro Lulù: “Come faccio a liberarmi di lei…” .

In realtà Bortuzzo non faceva riferimento a Lulù ed ha aggiunto: “Ho provato a scappare l’altro giorno” solo perché è saturo della situazione e la sua dolce metà non c’entrava nulla.

Barù, Manuel, Katia e Soleil parlano di Manuel e Lulù

Barù dice che Lulù non è adatta a lui e che lui è un puro e lei no. (le altre concordano)

Per la frase di Katia la smentisco nel video dopo.#gfvip pic.twitter.com/APcYLlF6nc — BL (@rainbow20202020) January 1, 2022

Manuel non ha detto “come faccio a liberarmi di lei” come riferisce Katia ma dice semplicemente “ho provato a scappare l’altro giorno” e non c’è alcun riferimento a Lulù ma al fatto che era saturo e voleva uscire. (cosa che sappiamo noi che seguiamo)#gfvip pic.twitter.com/yFxXaOWTHV — BL (@rainbow20202020) January 1, 2022