Aria di uscite “anticipate” al Grande Fratello Vip? Come ben sapete il reality show terminerà a marzo e non il 13 dicembre come la maggior parte dei vipponi crede e, secondo le indiscrezioni del web, alcuni di loro non sarebbero disposti a proseguire.

Alcuni vipponi lasceranno il Grande Fratello Vip prima del 13 dicembre?

In base a ciò che riporta l’esperto di gossip Amedeo Venza, Katia Ricciarelli, Manuel Bortuzzo, Gianmaria Antinolfi, Francesca Cipriani e Aldo Montano potrebbero decidere di abbandonare il gioco prima del 13 dicembre.

Di recente proprio Katia Ricciarelli ha “svelato” la fine del contratto che segna, per l’appunto, il 13 dicembre. La cantante lirica ha anche aggiunto che, qualora ci fosse un allungamento, non proseguirà oltre.

A lei si aggiungeranno davvero Gianmaria, Francesca, Aldo e Manuel?

Sugli ultimi due sono d’accordo anch’io ma ho dubbi su Antinolfi e Cipriani: voi cosa ne pensate?

Signorini anticipa l’allungamento

Attenzione perché lunedì prossimo entreranno nuovi concorrenti e via via molti altri. Amici a casa lo dico solo a voi in esclusiva: molti altri ne entreranno nelle prossime puntate. Quindi almeno altri 10 concorrenti in arrivo. Chi saranno? Lo sappiamo solo noi! I vipponi poi scopriranno che l’edizione del GF Vip sarà la più lunga di sempre e non si concluderà il 13 dicembre, ma molto più in là, il 14 marzo.