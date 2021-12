Valeria Marini e Nathalie Caldonazzo lasceranno il Grande Fratello Vip a breve? La showgirl stellare, entrata in gioco per la terza volta, si trova al televoto insieme all’amico Giacomo Urtis e rischia di uscire lunedì sera.

Grande Fratello Vip: Valeria Marini e Nathalie Caldonazzo concorrenti a “tempo”?

Deianira Marzano ha ricevuto una soffiata online in merito alla possibile uscita anticipata di Valeria Marini prima di Capodanno (ma non sarebbe l’unica ad andare via anticipatamente):

Un mio amico che lavora in un noto locale a Sharm El Sheik mi ha detto che Valeria ha la prenotazione per passare il Capodanno lì in quella struttura. Deduco che a breve dovrà uscire anche se in coppia con Giacomo Urtis.

Anche Nathalie Caldonazzo sarebbe entrata nella Casa del GF Vip “a tempo”.

Sempre dall’account di Deianira, un follower le ha fatto sapere di uno spettacolo teatrale con Nathalie protagonista il prossimo 29 gennaio 2022:

Esce il 17 gennaio, ha il contratto di 30 giorni.

Valeria Marini è entrata al GF Vip dopo tre mesi dall’inizio. Con lei hanno fatto il loro ingresso (scaglionati) anche: Patrizia Pellegrino, Maria Monsè, Biagio D’Anelli, Giacomo Urtis, Federica Calemme, Nathalie Caldonazzo, Alessandro Basciano, Eva Grimaldi e Barù.