Soleil Sorge continua a perdere consensi all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. Sono in tanti i coinquilini che avrebbero avuto da ridire nelle ultime ore sul suo conto e sul fatto che a lei tutto sia concesso da parte del GF Vip e del conduttore Alfonso Signorini. A ritenere scorretto il suo comportamento sono state soprattutto Francesca Cipriani, Jessica Selassié, Miriana Trevisan e Sophie Codegoni.

Soleil Sorge al centro delle critiche delle Vippone

Nella puntata di ieri del Grande Fratello Vip, soprattutto in occasione delle nomination, si è parlato a lungo del comportamento di Soleil Sorge e dello scontro avuto con Sophie Codegoni, al punto da aver fatto sbottare anche Francesca Cipriani. Signorini, tuttavia, ha evitato di parlare di bullismo, pur ritenendo deplorevoli le parole di Soleil.

Terminata la puntata, Francesca, Jessica, Sophie e Miriana hanno osservato come spesso e volentieri ci sia la tendenza a giustificare la Sorge (che intanto è accusata in queste ore di aver pronunciato una bestemmia). Miriana, in particolare, ha sostenuto:

Quello che tu dici in uno stato di rabbia è scorretto. Quello che dici tu non ha lo stesso peso di quello che dice lei. Ha umiliato anche Lulù, Clarissa a suo tempo. Tutte donne, stranamente. Anche a me sulla roba della menopausa. Secondo me è il pubblico da casa che ci deve aiutare. Perché con tutte queste donne? Vuoi stare al centro dell’attenzione? Ci sei già. La devono fermare un minimo.

Jessica è intervenuta ricordando un altro scivolone dell’influencer:

Aveva detto anche quella roba dell’acido sullo scarafaggio, che è Gianmaria. Aveva detto: “Gianmaria è come uno scarafaggio che se lo butti dentro l’acido non muore mai”, una roba del genere.

Sophie ha notato come rispetto alle precedenti edizioni sia tutto cambiato, poiché in passato per molto meno Soleil sarebbe già uscita. La Cipriani è colei che è apparsa la più colpita tra tutti:

Io di metterci la salute stop, basta. Non sto bene, soffro tanto per queste cose. Il mondo va al contrario, questo mi fa piangere.