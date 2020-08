Francesco Facchinetti ancora protagonista sui social nelle passate ore. Dopo aver fatto discutere con le sue dichiarazioni molto forti sulla legittima difesa, in seguito all’esperienza vissuta sulla propria pelle dopo che i ladri hanno fatto irruzione nella sua abitazione, Facchinetti questa volta ha puntato il dito contro i vip che però chiedono sconti.

Francesco Facchinetti contro i vip spilorci

Francesco Facchinetti si è detto “allibiti e sconcertato” nelle sue Instagram Stories. In vacanza in Sardegna, in Costa Smeralda, l’ex dj Francesco si è ritrovato ad assistere ad un episodio con protagonista un personaggio ricco e famoso che lo avrebbe fatto imbestialire:

Sono in Sardegna in Costa Smeralda, qui capita spesso di uscire, di andare in qualche locale e di incontrare un sacco di personaggi famosi. Prima ero in un posto con me c’era un personaggio molto ricco e molto famoso, era di fianco al mio tavolo, è arrivato il conto e ha chiesto lo sconto. Ma come ca… fai a chiedere lo sconto in un momento come questo in cui la gente sta fallendo, i ristoranti stanno fallendo e tu che sei ricco e che puoi permettere di pagare e lasciare la mancia chiedi lo sconto? Mi fai schifo!

Francesco Facchinetti ha poi proseguito nel suo sfogo aggiungendo:

Questo messaggio va a tutti i personaggi famosi che chiedono lo sconto che vogliono le cose regalate. Pagate! Dovete pagare di più degli altri! Odio gli spilorci aridi e taccagni. Fai il figo e poi chiedi 20 euro di sconto! Una volta chi era ricco pagava per tutti. Ora se sei ricco e famoso non vuoi pagare nulla. Che pena, che disagio.

Ed ancora, rivolgendosi al vip ‘spilorcio’ ha chiosato: