Novità in arrivo sul fronte Barbara d’Urso. La conduttrice e padrona di casa di Pomeriggio 5, presto la vedremo approdare in prima serata ma su Italia 1. Da martedì 15 marzo, prenderà il via la nuova edizione de La pupa e il secchione che aggiunge al titolo la parola “show”.

La pupa e il secchione show, le anticipazioni di Barbara d’Urso

Proprio al termine della puntata odierna di Pomeriggio 5, Barbara d’Urso ha spiegato come sarà la nuova edizione de La pupa e il secchione che vedrà nel cast anche volti famosi:

Ora posso darvi finalmente alcune anticipazioni. Mancano 13 giorni al debutto in diretta de La pupa e il secchione show. Come sarà? Sarà innanzitutto un reality, ci sarà lo studio, ci sarà il pubblico, ci saranno tante dinamiche, tante storie, tanti secchioni e secchione, pupi e pupe, conosciuti e non conosciuti.

Nel promo trasmesso in anteprima nel corso di Pomeriggio 5, è stato possibile notare la presenza di qualche volto noto. Barbara d’Urso annuncia nel promo:

Ci saranno pupe e pupi, ci saranno secchione e secchioni, concorrenti conosciuti e non che vivranno in una villa da sogno. E poi… Ci sarà una giuria agguerritissima. Sarà un mix fra reality, storie e puro divertimento.

Ma chi sono dunque i volti noti? Si passa da Aristide Malnati, l’egittologo ex naufrago ed ex Vippone; il Campioncino Nicolò Scalfi, Francesco Chiofalo; Paola Caruso e Flavia Vento.

In giuria confermati Federico Fashion Style e Antonella Elia. Ci sarà anche un terzo giurato al momento non svelato, come spiegato da Barbarella:

C’è un terzo giurato o terza giurata, che ancora è segreto/a anche per noi perché dobbiamo ancora capire delle cose…