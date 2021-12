Vincitrice di Amici scartata da Sanremo 2022: lo sfogo sui social

Giulia Ottonello ha vinto la seconda edizione di Amici di Maria De Filippi. Sfortunatamente la cantante non è mai riuscito a sfondare nel mondo della musica, nonostante una vocalità eccezionale. In queste ore ha anche svelato di essere stata scartata da Sanremo 2022, dopo aver presentato due canzoni.

Giulia Ottonello scartata da Sanremo 2022

In queste ultime settimane sono stata poco presente nei miei social… mi spiace per chi mi segue. È un periodo impegnativo, giorni articolati. Mi è anche fulminato il computer ed attendo mi chiamino per andarlo a ritirare.Ma sopratutto ho avuto bisogno di qualche giorno per elaborare un po’ il fatto di non essere stata presa neanche quest’anno per il Festival di Sanremo. Sono la prima a mantenere un atteggiamento di grande volontà e perseveranza nella vita di tutti i giorni, sopratutto nel mio lavoro che come sapete amo tanto. Ogni tanto però anche io ho bisogno di qualche giorno di silenzio. I ben 2 brani proposti a Sanremo 2022, sono due brani bellissimi, due canzoni a cui tengo molto… sarò di parte ovviamente ma è quello che penso. Quindi sappiate che da buona leonessa barcollo ma non mollo mai. Ed ovviamente i due brani usciranno ugualmente.

Giulia Ottonello ha una vocalità incredibile e non capisco per quale motivo non venga considerata come dovrebbe.