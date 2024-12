Vincitore X Factor 2024: Les Votives, Lorenzo Salvetti, Mimì o i Patagarri? I pronostici sui finalisti

L’attesa è febbrile per la finale di X Factor 2024, che questa sera trasformerà Piazza del Plebiscito, a Napoli, in un maestoso palcoscenico. Les Votives, Lorenzo Salvetti, Mimì e i Patagarri, finalisti di questa edizione, si sono raccontati in esclusiva, condividendo emozioni e aspettative.

I finalisti di X Factor 2024: quattro talenti, un solo vincitore

“Non si sa chi vincerà, siamo quattro mostri” ha esordito Lorenzo Salvetti, il più giovane in gara, nella squadra di Achille Lauro. Per lui e i suoi colleghi, il risultato è un’incognita: “Arrivati a questo punto, i generi sono così diversi che è impossibile fare previsioni”.

Un punto di vista speciale arriva da Mimì, unica donna in finale e parte della squadra di Manuel Agnelli. “Mi piace rappresentare la comunità nera e quella femminile in una luce positiva e leggera. Anche essere qui, a Napoli, è già una vittoria” ha dichiarato. Per la cantante 17enne, la finale è più che una competizione: “Lo vivo come un festival, un’occasione per celebrare la musica e il cambiamento”.

I Les Votives vedono in Mimì e nei Patagarri i candidati più forti, mentre questi ultimi puntano su Lorenzo e la stessa Mimì. La vera vincitrice, però, sembra essere l’atmosfera unica della finale. “Suonare in Piazza del Plebiscito è un’emozione indescrivibile, qualcosa che ci porteremo dentro per sempre” hanno aggiunto i Les Votives.

I pronostici

Napoli è pronta a incoronare il vincitore di X Factor 2024, e secondo gli esperti di Sisal, i principali favoriti per la vittoria sono i Patagarri. Il quintetto lombardo, guidato dall’eclettico Achille Lauro, potrebbe segnare una svolta nella storia del talent, portando il jazz per la prima volta sul gradino più alto del podio. La loro vittoria è quotata a 2,25, mentre il trionfo di Achille Lauro come giudice viene dato a 1,16.

La storia di X Factor racconta che i gruppi hanno conquistato la vittoria solo 3 volte in 17 edizioni, lasciando ai solisti la palma della categoria più premiata. Nonostante ciò, Lorenzo Salvetti rimane il principale avversario dei Patagarri, con una quota a 4,00.

Mimì e i Les Votives, rispettivamente l’unica solista femminile e il secondo gruppo in gara, sognano il colpo di scena: entrambi sono quotati a 5,00, pronti a ribaltare i pronostici e lasciare il segno nella serata finale.