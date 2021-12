E’ arrivato il momento della fatidica finale di X Factor 2021, il talent show musicale per eccellenza che stasera, 9 dicembre, svelerà il vincitore. La puntata andrà in onda su Sky ed in simulcast su TV8 e in streaming su Now ed al termine scopriremo chi ha vinto l’edizione.

Vincitore X Factor 2021 tra Gianmaria, Baltimora, Bengala Fire e Fellow

Tre le manche in programma per la finale di X Factor 2021, al termine delle quali scopriremo il vincitore dell’edizione. Dopo la manche dei duetti ci sarà una prima eliminazione; spazio poi alla prova “Best Of” e quindi un’ultima sfida a due dedicata agli inediti e che terminerà con il nome del vincitore.

Secondo i bookmaker, Gianmaria “prenota” la vittoria, con un trionfo annunciato per il 77% degli scommettitori. L’uscita di Erio in semifinale lancia Gianmaria verso la vittoria della 15esima edizione di X Factor 2021. Il diciottenne di Vicenza conquista il 77,5% degli scommettitori, ed è dominio anche in quota, con l’1,65 offerto su Planetwin365 per il successo del cantante del roster di Emma.

Tuttavia, occhi puntati anche su Edoardo Spinsante (Baltimora) e Fellow. Il concorrente della squadra di Hell Raton si gioca a 4,50, anche se le preferenze degli scommettitori si fermano all’8,5%. Quota 4,50 per il rivale del team di Mika, fermo al 5,9% delle scelte.

Ultimi sul tabellone i Bengala Fire: il successo a sorpresa della band scelta da Manuel Agenlli vale 7 volte la scommessa.

Secondo il sondaggio ospitato sul portale Reality House, al momento Gianmaria è in cima alle preferenze di coloro che hanno espresso il voto, seguito da Bengala Fire e Baltimora ed infine Fellow. Ma chi avrà la meglio?