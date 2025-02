Vincitore Sanremo 2025: scaletta serata finale, ordine di uscita, ospiti e co-conduttori

Un finale esplosivo per la 75ª edizione del Festival di Sanremo: tra esibizioni mozzafiato, chi sarà il vincitore?

Vincitore Sanremo 2025 – La 75ª edizione del Festival di Sanremo giunge al suo epilogo questa sera, sabato 15 febbraio 2025. Il Teatro Ariston è pronto ad accogliere le esibizioni dei 29 artisti in gara, ognuno determinato a conquistare il prestigioso titolo. La serata sarà inaugurata da Gabry Ponte, celebre DJ e produttore italiano, che presenterà il suo ultimo singolo “Tutta l’Italia (Sanremo 2025)”, scelto come jingle ufficiale della manifestazione.

La scaletta dellaserata Finale del Festival di Sanremo 2025

Ecco l’elenco completo dei big in gara (in ordine alfabetico):

Achille Lauro – “Incoscienti giovani”

Serena Brancale – “Anema e core”

Bresh – “La tana del granchio”

Brunori Sas – “L’albero delle noci”

Clara – “Febbre”

Coma_Cose – “Cuoricini”

Lucio Corsi – “Volevo essere un duro”

Simone Cristicchi – “Quando sarai piccola”

Elodie – “Dimenticarsi alle 7”

Fedez – “Battito”

Francesco Gabbani – “Viva la vita”

Gaia – “Chiamo io chiami tu”

Giorgia – “La cura per me”

Irama – “Lentamente”

Marcella Bella – “Pelle diamante”

Francesca Michielin – “Fango in paradiso”

Modà – “Non ti dimentico”

Noemi – “Se t’innamori muori”

Olly – “Balorda nostalgia”

Massimo Ranieri – “Tra le mani un cuore”

Rkomi – “Il ritmo delle cose”

Rocco Hunt – “Mille vote ancora”

Rose Villain – “Fuorilegge”

Sarah Toscano – “Amarcord”

Shablo feat Guè, Joshua e Tormento – “La mia parola”

Joan Thiele – “Eco”

The Kolors – “Tu con chi fai l’amore”

Tony Effe – “Damme ‘na mano”

Willie Peyote – “Grazie ma no grazie”

Ordine di uscita in aggiornamento

Ospiti e co-conduttori della serata finale di Sanremo 2025

A fianco del conduttore Carlo Conti, la serata vedrà la partecipazione di Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan, quest’ultimo reduce dall’esperienza del Dopo Festival. Tra gli ospiti attesi sul palco dell’Ariston, il calciatore Edoardo Bove e l’attrice Vanessa Scalera, che presenterà la quarta stagione della fiction “Imma Tataranni – Sostituto procuratore”. Inoltre, saranno presenti Alberto Angela e la top model Bianca Balti, incaricata di consegnare alcuni dei premi della serata. A sorpresa, Mahmood presenterà in anteprima il suo nuovo singolo “Sottomarini”.

La serata renderà omaggio ad Antonello Venditti, che riceverà il Premio alla Carriera per il suo contributo alla musica italiana. Parallelamente, da Piazza Colombo, Tedua si esibirà sul Suzuki Stage, mentre dalla nave da crociera Costa Toscana, i Planet Funk offriranno una performance speciale.

Come votare nella serata finale di Sanremo 2025

Durante la serata, le 29 canzoni in gara saranno sottoposte al voto del pubblico tramite Televoto (34%), della Giuria della Sala Stampa, Tv e Web (33%) e della Giuria delle Radio (33%). I risultati di questa votazione si sommeranno a quelli delle serate precedenti per determinare la classifica finale. I primi cinque classificati saranno sottoposti a una nuova votazione per decretare il vincitore assoluto del Festival di Sanremo 2025.

Per votare, i telespettatori possono inviare un SMS con il codice a 2 cifre associato all’artista al numero 475.475.