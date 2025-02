Vincitore Sanremo 2025 Nuove Proposte: Alex Wyse o Settembre? Oggi la finale

La seconda serata del Festival di Sanremo 2025 ha riservato colpi di scena. La competizione delle Nuove Proposte ha visto emergere due talenti che hanno letteralmente infiammato il pubblico e la critica: Alex Wyse e Settembre. Ma cosa è realmente accaduto sul palco dell’Ariston? E chi sarà il vincitore tra i due?

Vincitore Sanremo 2025 Nuove Proposte: Alex Wyse e Settembre in finale

Durante la seconda serata del Festival, il pubblico ha assistito alle semifinali delle Nuove Proposte, una competizione che ha messo in luce giovani talenti emergenti. Le sfide dirette hanno visto confrontarsi Alex Wyse contro il duo Vale LP e Lil Jolie, e Maria Tomba contro Settembre. Con performance cariche di emozione e tecnica, Alex Wyse e Settembre hanno prevalso, assicurandosi un posto nella finale.

Chi sono i due finalisti

Alex Wyse: Alessandro Rina, in arte Alex Wyse, è un cantautore di 24 anni con un percorso artistico già significativo. Diplomato alla BIMM di Londra, ha partecipato ad “Amici” nel 2022, raggiungendo la quarta posizione. Il suo brano “Non siamo soli” ha dato il titolo al suo primo EP, ottenendo il disco d’oro. Altri suoi successi includono “Tra silenzi (Roma)”, “Ammirare tutto”, “Accade” e “Senza chiedere permesso”, quest’ultimo scritto in collaborazione con Michele Bravi.

Settembre: Andrea Settembre, conosciuto semplicemente come Settembre, ha già calcato palcoscenici importanti partecipando a programmi come “The Voice” e “X Factor”. La sua canzone “Vertebre” ha conquistato pubblico e critica, permettendogli di accedere alla finale delle Nuove Proposte.

Le esibizioni

Le performance di Alex Wyse e Settembre sono state caratterizzate da una forte presenza scenica e da interpretazioni intense. Alex Wyse, con il brano “Rockstar”, ha portato sul palco una carica energetica travolgente, mentre Settembre, con “Vertebre”, ha offerto un’interpretazione profonda e toccante.

Cosa Aspettarsi dalla Finale delle Nuove Proposte

La finale delle Nuove Proposte, in programma per giovedì 13 febbraio, si preannuncia carica di tensione e aspettative. Alex Wyse riproporrà “Rockstar”, mentre Settembre interpreterà nuovamente “Vertebre”. Entrambi gli artisti sono determinati a lasciare un segno indelebile nella storia del Festival. Il pubblico attende con ansia di scoprire chi tra loro conquisterà il titolo, in una serata che promette ulteriori sorprese e momenti indimenticabili.