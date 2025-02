Vincitore Sanremo 2025: Giorgia e Olly è testa a testa, pronostici e quote

Il Festival di Sanremo 2025 si avvicina alla serata decisiva per il vincitore con un duello appassionante tra due artisti: Giorgia e Olly. Secondo gli esperti Sisal, i due cantanti sono i principali favoriti per la vittoria finale, con una quota di 3,25 ciascuno. La competizione si preannuncia serrata e ogni voto potrebbe fare la differenza.

Vincitore Sanremo 2025: Giorgia e Olly dominano la finale

Dopo l’ottima performance di Annalisa nella serata precedente, Giorgia sembra determinata a imporsi ancora una volta sul palco dell’Ariston. Ma Olly, con il suo stile fresco e accattivante, non intende lasciare spazio alla concorrenza.

Simone Cristicchi favorito per il Premio della Critica e il Miglior Testo

Non solo la gara per la vittoria generale, ma anche i premi collaterali stanno attirando grande attenzione. Simone Cristicchi è il candidato principale per il Premio della Critica (quota 1,40) e per il Miglior Testo (1,02). Un possibile bis per l’artista, che nel 2007 aveva già conquistato questi riconoscimenti con “Ti regalerò una rosa”.

Tra i favoriti per il premio della Sala Stampa, invece, emerge Lucio Corsi, dato a 1,80. A contendergli il riconoscimento ci sono proprio Cristicchi (2,75) e Brunori Sas (3,50), due artisti di grande caratura che potrebbero ribaltare i pronostici dell’ultima ora.

Fedez in rimonta: sorpresa in arrivo?

Un altro nome che sta facendo parlare è Fedez, che sta guadagnando posizioni nelle quote vincitore. Ora è quotato a 6,00, superando persino Achille Lauro (7,50). Il rapper potrebbe essere la vera sorpresa di questa edizione del Festival, riuscendo a scalzare i favoriti con una performance esplosiva nella serata finale.

La classifica finale di Sanremo 2025: chi rischia l’ultimo posto?

Se la testa della classifica è contesa, in coda Marcella Bella sembra destinata a chiudere il Festival in ultima posizione con una quota di 1,85. L’artista, nonostante il grande affetto del pubblico, ha mantenuto stabile questo primato negativo sin dall’inizio della kermesse.

Di seguito, un aggiornamento completo sulle quote vincitore di Sanremo 2025:

Giorgia e Olly – 3,25

Simone Cristicchi – 5,00

Fedez – 6,00

Achille Lauro – 7,50

Brunori Sas e Lucio Corsi – 20,00

Irama – 50,00

Elodie e Coma Cose – 66,00

Noemi, Francesco Gabbani, Rocco Hunt – 100,00

Tony Effe – 200,00

Rose Villain – 300,00

Willie Peyote, Gaia, Clara, Francesca Michielin, Modà, Massimo Ranieri, Shablo/Gue’/Joshua Tormento, Serena Brancale, The Kolors, Bresh, Rkhomi, Sarah Toscano – 500,00

Marcella Bella, Joan Thiele – 1000,00