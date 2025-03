Vincitore Ora o Mai Più 2025: Pierdavide Carone senza rivali, la classifica della finale

Sabato 1 marzo 2025, su Rai 1, si è svolta la finale di Ora o Mai Più 2025, il talent show condotto da Marco Liorni, che ha visto trionfare Pierdavide Carone. Il cantante si è classificato al primo posto con 109 punti, sbaragliando la concorrenza e conquistando il pubblico con un’interpretazione emozionante de La sera dei miracoli di Lucio Dalla.

Pierdavide Carone è il vincitore di Ora o Mai Più 2025

Alle sue spalle, al secondo posto, si è piazzato Matteo Amantia degli Sugarfree con 77 punti, mentre il gradino più basso del podio è stato occupato da Pago, che ha totalizzato 72 punti.

L’ultima puntata di Ora o Mai Più 2025 ha riservato molte emozioni e sorprese. Per la finalissima, la votazione ha subito una variazione: oltre ai giudizi degli otto Maestri, si è aggiunto anche il voto di 100 persone del pubblico. Questo ha reso la sfida ancora più avvincente, con un testa a testa finale tra Pierdavide Carone e Matteo Amantia.

La vittoria di Carone è arrivata con uno scarto minimo: 53% dei voti contro il 47% di Amantia. Un risultato che ha acceso i social e diviso i fan, con molti spettatori che hanno commentato la gara definendola “la più avvincente di sempre”.

La classifica della finale

Ecco la classifica definitiva dei finalisti:

Pierdavide Carone – 109 punti Matteo Amantia (Sugarfree) – 77 punti Pago – 72 punti Antonella Bucci – 71 punti Valerio Scanu – 70 punti Loredana Errore – 69 punti Carlotta – 50 punti Anonimo Italiano – 36 punti

Lo show ha visto la partecipazione di grandi artisti della musica italiana, in veste di Maestri e mentori dei concorrenti. Tra questi, Rita Pavone, Alex Britti, Patty Pravo, Gigliola Cinquetti, Donatella Rettore, Marco Masini, Raf e Riccardo Fogli.

Durante le sei settimane di competizione, il pubblico ha assistito a performance memorabili, collaborazioni uniche e momenti di forte intensità emotiva, che hanno reso questa edizione una delle più seguite.

Pierdavide Carone: un ritorno in grande stile

La vittoria a Ora o Mai Più 2025 segna un’importante tappa nella carriera di Pierdavide Carone, che torna così sotto i riflettori dopo un periodo di pausa. Il cantautore, noto al grande pubblico per la sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi e per le sue collaborazioni con Lucio Dalla, ha dimostrato ancora una volta di essere un artista di talento e sensibilità.

Con il trionfo nel talent di Rai 1, Carone ha ora una nuova occasione per rilanciare la sua carriera musicale. I fan sono già in attesa di nuovi progetti e di un possibile album in arrivo.