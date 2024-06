Sonia Bruganelli e Dario Maltese ospiti di Casa SDL hanno svelato chi vorrebbero vincesse l’Isola dei Famosi 2024 che andrà in onda domani con la sua finale.

Nonostante siano spesso in disaccordo, i due opinionisti sono perfettamente sulla stessa lunghezza d’onda quando si parla del trionfatore di questa disastrosa Isola (in termini di ascolti).

Spazio a Dario Maltese che non ha dubbi:

Per me il vincitore è Edoardo Franco, perché ha dimostrato di essere un grande stratega come è giusto che sia. Però la sua strategia l’ha introdotta con grande intelligenza senza sotterfugi. È stato davvero uno stratega molto raffinato.

Secondo me gli sconfitti dell’Isola sono quelli che hanno scelto di lasciare il gioco. Chi ha scelto di fare un passo indietro per me è uno sconfitto.

Edoardo in apparenza potrebbe sembrare quello sprovveduto, che non conosce il mezzo televisivo, che non conosce le strategie, invece è esattamente il contrario. Lui da dove si trova, cosa sta facendo e quale è il suo obiettivo. È stato bravissimo.

Un altro da tenere d’occhio secondo me è Aras.