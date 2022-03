Chi sarà il vincitore del Grande Fratello Vip? Alla vigilia della nuova puntata sono i bookmaker a parlare e pare proprio che a spuntarla siano le due sorelle Selassié. Tra Lulù, già finalista, e Jessica, sorella maggiore e in cima al preferito del GF Vip secondo i sondaggi, proprio una delle due potrebbe conquistare anche la vittoria.

Vincitore Grande Fratello Vip: ecco cosa dicono i bookmaker

I bookmaker ne sono certi: le due sorelle Lulù e Jessica arriveranno fino in fondo contendendosi la vittoria del Grande Fratello Vip. Questo significa che, se gli analisti ci hanno visto giusto, per la maggiore delle principesse etiopi la serata dovrebbe andare liscia come l’olio dal momento che si trova in nomination con Davide e Miriana.

Nella stessa serata inoltre sarà proclamato il terzo finalista e le anticipazioni parlando anche di un momento molto intenso che vedrà protagonista Lulù, la quale avrà modo di raccontare la sua storia.

Sul lato scommesse, le due sorelle continuano a resistere con una quota bassissima: puntare su Jessica e Lulu vale 2.5 volte la posta. Alle loro spalle si piazza a netta distanza Miriana Trevisan, terza favorita (5 volte la posta). E poi Delia Duran, Davide Silvestri e Soleil Sorge, tutti e tre quotati a 7 volte la posta.

Proseguiamo con Sophie Codegoni la cui vittoria vale 8 volte la posta, per tutti gli altri si va oltre 20 volte la posta e nello specifico, Barù vale 21 volte la posta, Giucas Casella vale 31 volte la posta e Manila Nazzaro, la più improbabile per la vittoria finale, vale 41 volte la posta.