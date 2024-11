Ecco il vincitore del Grande Fratello: il pronostico (fantasioso) dell’ex concorrente

L’avventura di Michael Castorino al Grande Fratello è stata breve, ma intensa. Il 35enne di Varese, ex animatore, ha portato nella Casa simpatia e solarità, qualità che hanno lasciato il segno sui telespettatori, molti dei quali continuano a ricordarlo con affetto. Recentemente, Michael ha risposto ad alcune domande in un’intervista pubblicata su Instagram durante la mini-puntata “Fuori dalla porta rossa”, dove ha svelato chi è il suo vincitore dell’edizione.

Michael fa un pronostico: ecco chi è il vincitore del Grande Fratello

Con grande onestà, Michael ha rivelato di aver “rubato” un piccolo piacere culinario durante la sua ultima settimana nella Casa: «Sì, ho rubato la crema spalmabile alla nocciola, la volevo tanto!» ha scherzato l’ex gieffino, dimostrando ancora una volta il suo spirito leggero.

Michael ha poi menzionato i compagni con cui ha instaurato un legame speciale, tra cui Lorenzo, Giglio, Amanda, Mariavittoria, Shaila ed Helena. Questi nomi rappresentano per lui una parte significativa dell’esperienza vissuta e persone che spera di rivedere anche una volta terminato il programma.

Curiosamente, Michael ha raccontato di aver imparato a godersi la musica, una novità per lui: «A casa mia non la sento mai» ha ammesso, evidenziando come la vita nella Casa l’abbia avvicinato a semplici piaceri.

Non sono mancate anche alcune delusioni, come il rapporto complicato con Iago, il compagno di cui ha confessato di fidarsi meno: «Gli ho raccontato delle cose intime che poi lui ha interpretato in altro modo», ha rivelato Michael, evidenziando come certi legami, anche se profondi, possano rivelarsi complicati.

Infine, Michael ha espresso il desiderio che Lorenzo Spolverato possa vincere il reality, sottolineando l’amicizia nata tra di loro: «Lì dentro è stato il mio migliore amico. Forse anche fuori, non lo so». Queste parole mostrano quanto l’affetto tra i due sia reale e sincero.

Lorenzo vincitore del Grande Fratello? Mai pronostico fu meno azzeccato nella storia del reality!