Vincitore Grande Fratello, Pamela Petrarolo avanza un nome: tra i legami più belli c’è un grande assente

Lo scorso 10 febbraio, Pamela Petrarolo ha lasciato volontariamente la Casa del Grande Fratello dopo 150 giorni di permanenza. In un’intervista a Verissimo, l’ex volto di “Non è la Rai” ha spiegato di aver abbandonato il reality per motivi personali legati alla salute del padre: “Il mio papà è il motivo per cui ho dovuto abbandonare la Casa del Grande Fratello (…) Adesso è ancora in ospedale”.

Pamela Petrarolo rivela il suo vincitore del Grande Fratello

A pochi giorni dall’uscita, Pamela ha espresso le sue preferenze sui concorrenti rimasti in gioco. In una video-intervista diffusa sui canali social della trasmissione, ha dichiarato: “Merita di vincere Jessica, per i veterani, e Mattia per i nuovi”. La showgirl ha quindi manifestato il suo sostegno a Jessica Morlacchi e Mattia Fumagalli.

Il ricordo più bello nella Casa

Riflettendo sulla sua esperienza nel reality, Pamela ha condiviso il momento più significativo vissuto all’interno della Casa: “Il momento più bello che ho vissuto in Casa è quando ho visto quella cucina, ho capito che era più grande della mia ed io, che amo cucinare, potete immaginare…”. La passione per la cucina ha quindi rappresentato un elemento centrale nel suo percorso.

Durante l’intervista, Pamela ha anche riflettuto su ciò che ha imparato su se stessa: “Su me stessa ho imparato che devo essere meno sensibile. Mi devo preoccupare meno degli altri perché poi, alla lunga, ti rendi conto che gli altri di te non si preoccupano affatto”. Ha inoltre confessato che, col senno di poi, avrebbe agito diversamente in alcune situazioni: “Guardando indietro c’è qualcosa che avrei voluto fare in modo diverso. Sicuramente cercare di osservare di più le persone e non darle per scontate e quindi vedere sempre il lato buono. Perché non sempre è così…”.

I legami più forti

Infine, Pamela ha menzionato le persone con cui ha instaurato legami speciali all’interno della Casa, citando Eva Grimaldi e Jessica Morlacchi. Ha riservato una menzione speciale per la collega Ilaria Galassi, anche lei uscita volontariamente dalla trasmissione per la mancanza del figlio. Tuttavia, la sua risposta ha sollevato dubbi sulla natura del rapporto con Eleonora Cecere, altra ex componente di “Non è la Rai”. Dubbi che porterebbero a pensare a delle tensioni in corso tra le tre ex di Non è la Rai.