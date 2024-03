Chi sarà il vincitore del Grande Fratello? Il reality si avvia verso le sue battute finali ed inevitabilmente i gieffini iniziano a fare delle previsioni sul possibile trionfatore. Durante una conversazione con alcuni inquilini, Beatrice Luzzi, prima finalista del reality, ha spiegato perché secondo lei Giuseppe Garibaldi non merita di vincere.

Vincitore Grande Fratello: per Beatrice non dovrebbe essere Garibaldi, ecco perché

A differenza di altri concorrenti che sono abituati a parlare alle spalle, senza microfono ed a notte fonda, quando le telecamere del Grande Fratello si spengono, Beatrice Luzzi continua a distinguersi.

Senza peli sulla lingua e in presenza del diretto interessato, l’attrice ha svelato perché Giuseppe Garibaldi non merita di essere il vincitore del Grande Fratello:

Giuseppe non si merita di vincerlo secondo me. Perché? Perché no…

La replica del gieffino non si è fatta attendere e con tono leggermente infastidito ha risposto:

“Beh, insomma…”, ha commentato la Luzzi per poi spiegare perché, secondo lei, il bidello non merita di vincere il reality:

Non è che pulire la Casa… questo è un reality in cui essendo reality dovrebbe essere partecipe con se stesso, denudandosi, aprendo la pelle, tirando fuori le viscere, il bene e il male. Giocando, nel senso mettendosi in gioco. Tu non ti sei messo in gioco.