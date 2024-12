Vincitore Ballando con le Stelle, parla il giudice: spunta il nome che non ti aspetti

Nel corso di un’intervista a Fanpage.it, Fabio Canino, giudice di Ballando con le Stelle, ha affrontato con grande sincerità il “caso Mariotto”, che ha recentemente animato il dietro le quinte del programma. Ma non si è fermato qui: Canino ha condiviso anche le sue previsioni per il podio finale di questa stagione, accendendo i riflettori sui concorrenti che, secondo lui, hanno saputo distinguersi.

Il podio di Ballando con le Stelle: parla Fabio Canino

Alla domanda su chi potrebbero essere i finalisti di questa edizione, Canino ha risposto senza esitazione:

“Nel mio podio ci metto Federica Nargi, Bianca Guaccero e Anna Lou Castoldi”.

Una scelta che ha sorpreso molti, soprattutto per l’assenza di Federica Pellegrini, una delle protagoniste più amate dal pubblico. Canino, tuttavia, ha voluto sottolineare il grande impegno dell’ex campionessa di nuoto, che ha saputo mantenere alto il livello competitivo nonostante il cambio di ben tre ballerini.

“Nell’ultima puntata ha rappresentato un grande colpo di scena”, ha detto.

Anna Lou Castoldi: la vera novità

Tra i nomi scelti, Canino ha riservato un elogio particolare ad Anna Lou Castoldi, definendola “la vera novità della stagione”. Secondo il giudice, Anna Lou e il collega concorrente Tommaso Marini hanno portato freschezza al programma, non solo per le loro capacità tecniche ma anche per il modo in cui hanno saputo raccontarsi al pubblico:

“Sono sinceri, svecchiano tutto e sanno raccontarsi. Questa è una componente fondamentale del percorso”.

Un riconoscimento che sottolinea come Ballando con le Stelle non sia solo una competizione di ballo, ma anche un viaggio emotivo e personale che colpisce i telespettatori.

Le previsioni: Federica Nargi e Bianca Guaccero in vetta

Oltre ad Anna Lou Castoldi, Federica Nargi e Bianca Guaccero completano il podio immaginato da Canino. Entrambe hanno dimostrato grinta, talento e una forte capacità di intrattenere, guadagnandosi il favore del pubblico e della giuria.