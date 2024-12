Vincitore Ballando con le Stelle 2024, chi sarà? I pronostici prima della finalissima, parla Milly Carlucci

Nella prima serata di oggi, a partire dalle ore 20:30, andrà in onda la finalissima di Ballando con le Stelle 2024, condotta su Rai1 da Milly Carlucci: chi sarà il vincitore dell’edizione? A giocarsi la finale saranno: Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, Federica Pellegrini e il suo nuovo maestro, Pasquale La Rocca, Federica Nargi e Luca Favilla, Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti, Tommaso Marini e Sophia Berto e Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli.

Vincitore Ballando con le stelle 2024: i pronostici

Milly Carlucci, padrona di casa di Ballando con le stelle, è emozionatissima in vista dell’ultima puntata di questa strepitosa edizione, che non si sarebbe fatta mancare proprio nulla:

Non ci siamo fatti mancare nulla, amori, infortuni, abbandoni, chi mai poteva immaginare tutto ciò, ma siamo andati avanti. È bello anche avere questa vita turbolenta in cui stai sempre all’erta.

Ai microfoni di RaiNews ha così commentato sul pronostico del vincitore:

Questa volta come mai prima è difficile dire chi sarà il vincitore, tutti i finalisti hanno le loro caratteristiche.

Nella storia di Ballando con le Stelle, la vittoria ha spesso parlato al femminile: ben dieci edizioni sono state conquistate da donne, e secondo gli esperti di Sisal, questa tradizione potrebbe continuare.

In testa ai pronostici troviamo Bianca Guaccero, data a quota 1,85 per la conquista della Coppa. In coppia con il carismatico Giovanni Pernice, l’attrice pugliese ha già saputo incantare sia il pubblico che la giuria. Il suo travolgente Jive sulle note di Tina Turner, premiato con 30 punti bonus nella scorsa puntata, l’ha proiettata al vertice della classifica. Un successo annunciato? Forse, ma la sfida rimane aperta.

A contenderle il titolo c’è Federica Pellegrini, guidata dal talentuoso Pasquale La Rocca. Quest’ultimo vanta un palmarès eccezionale: vincitore di due edizioni consecutive di Ballando con le Stelle (2022 con Luisella Costamagna e 2023 con Wanda Nara), oltre a tre vittorie in competizioni internazionali. La Pellegrini, con la sua determinazione, è pronta a dare battaglia per il trionfo.

Non passa inosservata la grinta di Federica Nargi, che dopo un emozionante ballo in coppia con il marito Alessandro Matri, punta a lasciare il segno insieme al maestro Luca Favilla. La sua energia esplosiva promette scintille nella finalissima.

Tra gli outsider, spicca Anna Lou Castoldi, che con il suo stile originale e la guida di Nikita Perotti, porta sul palco una nota di unicità. A loro si aggiunge Luca Barbareschi, entrato in finale grazie a una Wild Card concessa da Simone Di Pasquale. Determinato e combattivo, Barbareschi non intende arrendersi facilmente.

Infine, Tommaso Marini, con la giovanissima Sophia Berto, ha saputo conquistare la finale con un trionfo nello spareggio. “Chi salirà sul podio? Ovviamente noi!” ha risposto con determinazione.

La battaglia per il titolo di Ballando con le Stelle è più aperta che mai, pronta a sorprendere fino all’ultimo passo di danza.