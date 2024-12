Vincitore Bake Off Italia 2024: Claudio, Federica, Giulia o Liza? Tutto sulla finale

La dodicesima edizione di Bake Off Italia 2024 – Dolci in forno si prepara a un epilogo emozionante con il nome del vincitore. In onda questa sera alle 21:30 su Real Time, la finale vedrà Claudio, Federica, Giulia e Liza sfidarsi tra dolci elaborati e pressioni altissime. La storica giuria, composta da Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia, affiancata dal superospite Iginio Massari, decreterà il vincitore in una serata ricca di colpi di scena.

Vincitore Bake Off Italia 2024: chi sarà? Le anticipazioni sulla finale

La prima prova creativa richiede ai finalisti di interpretare uno dei classici della pasticceria italiana: la millefoglie. Il tocco emozionale? L’arrivo a sorpresa dei loro cari sotto il tendone, pronti a sostenerli in questa fase cruciale.

Nella prova tecnica, il maestro Massari sfiderà i tre superstiti con la sua celebre Torta Regina. Un dolce moderno e regale, con una corona di fragole e un colore rosso vivo, che metterà a dura prova tecnica e precisione.

Nel duello conclusivo prima di scoprire il vincitore di Bake Off Italia 2024, i due finalisti dovranno dimostrare tutto il loro talento realizzando una pièce montée, un’opera d’arte dolciaria che richiede quattro ore di concentrazione assoluta.

Chi sono i finalisti

Claudio , tecnico formulatore e pasticcere per passione, cerca una nuova carriera.

Federica , chimica e mamma di tre figlie, si divide tra scienza e creatività.

Giulia , ex arredatrice toscana, sogna di aprire una pasticceria.

Liza , manager di moda, rivendica la forza delle donne multitasking.

Chi conquisterà il titolo di Miglior pasticcere amatoriale d’Italia?