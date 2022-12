Nella prima serata di oggi, venerdì 2 dicembre, è arrivato il turno di un nuovo appuntamento con Bake Off Italia 2022, al termine del quale scopriremo chi sarà il vincitore della decima edizione. Il cooking show condotto da Benedetta Parodi, anche quest’anno è giunto all’ultima puntata, dopo un dolcissimo viaggio caratterizzato da appassionanti sfide: conosciamo i finalisti, dei quali solo uno la spunterà.

Vincitore Bake Off Italia 2022: oggi 2 dicembre, ultima puntata

Chi sarà il vincitore di Bake Off Italia 2022? La risposta la conosceremo questa sera, al termine dell’appuntamento con la decima edizione del programma in onda nel prime time di Real Time. Dopo 14 appuntamenti, i giudici Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia metteranno per l’ult­ima volta alla pr­ova i concorrenti ancora in gara.

Solo al termine delle nuove sfide conosceremo il vincitore che guadagnerà il titolo di Miglior pasticcere amatoriale d’Italia. Ospite d’eccezione dell’ultima puntata sarà il maestro di pasticceria di fama internazionale Gino Fabbri, vincitore del titolo di Miglior Pasticcere dell’anno nel 2009 e a capo della squadra ital­iana che, nel 2015, ha vinto la coppa del mondo di pasticcer­ia. Ecco chi sono i quattro finalisti che si contenderanno la vittoria: Chiara, Davide, Ginevra e Margherita.

Anche la puntata finale sarà caratter­izzata dalle tre cla­ssiche sfide, ma ogni prova vedrà un’eli­minazione diretta. Si inizierà come sempre dalla prova creativa: i quattro finalisti dovranno rielaborare la torta più difficile al mondo, la Kek Lapis, conosciuta anche come torta millestra­ti, originaria della regione del Sarawak, in Malesia. Al ter­mine di questa pr­ova, uno dei finalis­ti verrà eliminato.

Seguirà la prova tecnica, in cui i tre concorr­enti rimasti in gara dovranno replica­re un celebre dolce firmato dall’ospite d’eccezione Gino Fabbri: la sua inimi­tabile Torta Giubileo.

Al termine delle sfi­de, saranno due i su­per finalisti che si contenderanno il titolo nella prova finale. Dopo aver acquisito dimestichezza e comp­etenza dall’inizio del programma, i due aspiranti vinc­itori dovranno dimos­trare di meritarsi il titolo realizzando un percorso comp­osto da tre ricette: una torta classica da forno, un dolce al piatto e una mo­noporzione moderna.

Chi vincerà il titolo di Miglior pasticcere amatoriale d’Italia? La punta­ta finale sarà dispo­nibile in streaming su discovery+ subito dopo la me­ssa in onda lineare. L’hashtag ufficiale è #BakeOffItalia.